Coronavirus 31 dicembre: in Sicilia 5.463 nuovi casi, in Italia 144.243

Coronavirus 31 dicembre. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia si sono registrati 5.463 nuovi casi (su 62.437tamponi processati). E la Regione siciliana ha comunicato al ministero altre 4 vittime per coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 3.963 (su 55.769 mila tamponi) e i morti comunicati 17. Il tasso di positività sale al 8,7% ieri era al’7,1%.

A livello nazionale oggi la Sicilia è al nono posto per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+41.458), Toscana (16.886), Campania (14.587), , Piemonte (11.501), Emilia Romagna (10.167), Veneto (9.028), Lazio (8.477) e Puglia (5.807).

A livello regionale invece è sempre la provincia di Catania a detenere il primato di nuovi casi. Ecco la distribuzione dei 5.463 casi di oggi provincia per provincia: Catania 846, Palermo 765, Messina 651, Trapani 438, Agrigento 364, Siracusa 280 Caltanissetta 273, Enna 260. Ragusa 204.

Sul fronte ricoveri lievi aumenti sia per quelli ordinari che per quelli in Rianimazione. Degli attuali 42.582 positivi, 41.735 sono in isolamento fiduciario, 749 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (+7 rispetto a ieri), 98 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (+ 6 rispetto a ieri) con 12 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6).

IN ITALIA

Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano state 156.

Sono 900.984 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 121.521 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.125.683 e i morti 137.402. I dimessi e i guariti sono invece 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri.

Sono 1.224.025 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.150.352. Il tasso di positività è all’11,78%, stabile rispetto all’11,03% di ieri.

Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.