Coronavirus 30 luglio. Sicilia 724 nuovi casi. Italia 6.619

Coronavirus 30 luglio. Sono 724 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.233 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sale ancora fino quasi al 5,5%. L’isola oggi e’ terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto e Lazio. Gli attuali positivi sono 9.945 con un aumento di altri 520 casi. I guariti sono 200 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.043. Sul fronte ospedaliero sono adesso 298 i ricoverati, 2 in piu’ rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30 i ricoverati, uno in piu’.

Questi i dati dei contagi per provincia

Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Ragusa zero.

In Italia aumentano i casi positivi al coronavirus e i ricoveri ordinari, ma il tasso di positività è in lieve calo. Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 19. Aumentano i ricoverati: con sintomi 1.812 casi ( + 82 rispetto a ieri) e 201 in terapia intensiva (+7), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. In leggero calo, invece, il tasso di positività: su 247.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 224.79) il tasso di positività scende leggermente al 2,67%, rispetto al 2,7% di ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.343.519, i morti 128.047. I dimessi ed i guariti sono invece 4.132.510, con un incremento di 2.117 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 82.962, in aumento di 4.478 unità nelle ultime 24 ore.

La regione che oggi registra il maggior numero di nuovi casi di positività è il Veneto, con 1.046 (ieri 737); quindi il Lazio con 845 (ieri 780), la Sicilia con +724 (ieri 719), la Toscana con +720 (ieri 748), la Lombardia con +678 (ieri 661)