Coronavirus, 30 aprile. Sicilia 861 nuovi positivi. Italia 13446

Coronavirus, 30 aprile. Sono 861 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.145 tamponi processati, con una incidenza del 3,1%. La Regione e’ ottava per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 19 e portano il totale a 5.410. Il numero degli attuali positivi e’ di 24.896, con un decremento di 348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.190. Negli ospedali i ricoverati sono 1.337, 32 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 165, tre in piu’ rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province

Palermo con 306 casi, Catania 215, Messina 113, Siracusa 51, Trapani 50, Ragusa 1, Caltanissetta 24, Agrigento 75, Enna 26.

In calo i casi Covid anche in Italia: nelle ultime 24 ore sono 13.446, contro i 14.320 di ieri, con 338.771 tamponi, 8mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività cala dal 4,3% al 4% ed è inferiore anche al 4,7% di venerdì scorso. In calo per il secondo giorno di fila i decessi, 263 (ieri 288), per un totale di 120.807 vittime dall’inizio della pandemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri -71) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.583 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 411 unità (ieri -509), 18.940 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.214), seguita da Campania (+1.898), Puglia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036). I contagi totali salgono a 4.022.653. I guariti nelle 24 ore sono 15.621 (ieri 18.088), per un totale di 3.465.576. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 2.439 in meno (ieri -4.062): i malati ancora attivi sono ora 436.270. Di questi, sono in isolamento domiciliare 414.747 pazienti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.