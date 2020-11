Sicilia, coronavirus, nuovi positivi 1048. Quattordici le vittime in un giorno, per un totale di 550. Otto pazienti più di ieri, in terapia intensiva (150 in totale) e 47 in regime ordinario, per un totale di 55 nuovi ricoveri (1222 in totale). Impennata invece di guariti, con 292 dimessi nelle ultime 24 ore (7569 in totale). In Italia i nuovi casi sono 28.244, i morti 353. In Toscana altri 2.336 positivi, in Veneto 2.298, in Lazio 2.209, in Emilia Romagna 1.912, in Puglia 1.163

Mi piace: Mi piace Caricamento...