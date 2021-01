Coronavirus, 3 gennaio. Sicilia 1047 nuovi positivi e 26 morti. Italia 14.245 nuovi casi

Coronavirus, 3 gennaio, in Sicilia sono 1047 i nuovi positivi su 6.319 tamponi processati. Ventisei le vittime. Il dato di oggi porta a 35.591 il numero complessivo dei positivi attualmente conteggiati nell’Isola. Aumentano anche i ricoveri negli ospedali: sono 1137, 47 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 184, 2 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 380. La distribuzione nelle province vede a Catania 301 nuovi casi, a Palermo 297, a Messina 189, a Ragusa 53, a Trapani 46, a Siracusa 16, a Caltanissetta 87, a Agrigento 55, a Enna 3.

Sono stati 14.245 i nuovi casi di covid registrati oggi in Italia contro gli 11.831 di ieri con circa 103 mila tamponi, numero superiore a quello di ieri. I morti sono 347 contro i 364 del giorno precedente.

Scende il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Oggi si attesta al 13,8% contro il 17,6% di ieri.I tamponi effettuati sono stati 102.924 e i positii 14.245.