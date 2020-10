Coronavirus, 29 ottobre: Sicilia 789 nuovi positivi, Italia 26.831

789 nuovi casi di coronavirus in Sicilia.Si evince dal bollettino del 29 ottobre pubblicato dal Ministero della Salute che raccoglie i dati forniti dalle regioni. Il bilancio conta anche altri 13 morti e il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 472.

Continuano a salire anche le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere: ad oggi sono 954 i ricoverati (e ieri erano 898 e quindi +56), 115 dei quali in terapia intensiva (+4). In isolamento domiciliare i restanti 11791 siciliani che hanno contratto il virus (in totale sono 12745). Sono state dichiarate guarite 219 persone. I tamponi sono stati un po’ meno della media: solo 6626 e la percentuale di positivi sui tamponi processati è del 11,9%.

In Italia i nuovi casi sono stati 26.831 con 217 morti