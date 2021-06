Coronavirus 29 giugno. Sicilia 99 nuovi positivi. Italia 679

Coronavirus 29 giugno. Aumentano leggermente i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 99 dai 84 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.425, determinando un indice di positivita’ del 0,69%. Due decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, ieri nessuno. I guariti oggi sono 222. Calano gli attualmente positivi, 125 persone in meno, determinando un numero complessivo di 4227. i ricoveri nei reparti ordinari sono 162, e’ di 24 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con un nuovo ingresso. In isolamento domiciliare vi sono 4041 persone.

La distribuzione nelle provincie:

Palermo sono 10, Catania 22, Messina 1, Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12, Agrigento 17, Caltanissetta 10, a Enna 0.

Italia

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 679 nuovi casi di positività al Covid 19 e 42 decessi. Delle vittime, 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. Sono invece 190.635 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 75.861. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.259.133, i morti 127.542. I dimessi ed i guariti invece, 4.078.767, con un incremento di 2.493 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 52.824, in calo di 1.858 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare: 50.878 persone (-1.792).