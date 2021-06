Coronavirus 27 giugno. Sicilia 111 nuovi casi

Coronavirus 27 giugno. In Sicilia sono ancora 111 i nuovi casi proprio come ieri. Il numero viene fuori dagli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute in relazione al monitoraggio della pandemia nell’Isola. Sono stati però 4.520 i tamponi processati: quasi 9 mila in meno rispetto a 24 ore fa. Questo vuol dire che il tasso di positività sale al 2,4 % (contro lo 0,8 di ieri). Registrato un altro decesso che porta il bilancio complessivo delle vittime nella regione a 5.965.Il numero delle persone ricoverate per il Coronavirus negli ospedali siciliani scende da 166 a 162. In tutto sono 23 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) con tre nuovi ingressi (ieri non ce n’era stato neanche uno). Al momento in Sicilia ci sono 4.183 persone in isolamento domiciliare.

La distribuzione nelle province

5 a Palermo, 3 a Messina, 37 a Catania, 3 a Siracusa, 3 a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Trapani e nessun caso a Enna