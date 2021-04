Coronavirus, 27 aprile. Sicilia 940 nuovi positivi e 913 guariti. Italia 10.404

Coronavirus, 27 aprile. In Sicilia sono 940 i nuovi positivi su 28.762 tamponi processati, con una incidenza del 3,2%. La Regione e’ quarta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 33 e portano il totale a 5.338. Il numero degli attuali positivi e’ di 26.085, con un decremento di 6 casi rispetto a ieri. I guariti sono 913. Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 168, anche in questo caso sei in meno rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province

Palermo con 349 casi, Catania 204, Messina 71, Siracusa 71, Trapani 55, Ragusa 44, Caltanissetta 52, Agrigento 84, Enna 10.

Sono 10.404 i nuovi casi di coronavirus in Italia oggi martedì 27 aprile a fronte di 302.734 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 3,44%. I decessi sono stati 373 nelle ultime 24 ore. I guariti sono 14.688 mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 20.312, 323 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.748 ricoverati (- 101 unità) con 177 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 425.089 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Campania (1.654), seguita da Lombardia (1.369), e Puglia (1.056).