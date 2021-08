Coronavirus 26 agosto. Sicilia 1.097 nuovi casi. Italia 7.221

Coronavirus 26 agosto. Sono 1.097 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore su un totale di 17.082 tamponi processati. L’indice di positività è al 6.42%. Sono 15 le vittime nell’ultimo giorno sull’isola. I guariti/dimessi sono invece 478. Attualmente in Sicilia ci sono 26.110 persone positive, 604 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia

Palermo 254; Catania 231; Siracusa 139; Trapani 131; Enna 115; Caltanissetta 96; Agrigento 84; Messina 35; Ragusa 12

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 agosto: 7.221 i nuovi casi e 43 i decessi