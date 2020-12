Coronavirus, 24 dicembre: Sicilia 853 nuovi casi. Italia 18.040

Coronavirus, 24 dicembre, in Sicilia sono 853 i nuovi casi e altri 26 morti. Ci sono stati quindi 13 morti in più di ieri mentre i nuovi casi si mantengono piuttosto stabili: ieri erano stati 932 su 9.264 tamponi effettuati contro gli 8.135 di oggi.

Scendono gli attuali positivi in Sicilia soprattutto grazie al numero di guarigioni e dimissioni delle ultime 24 ore. Oggi gli attuali positivi nell’Isola sono 33.380 (234 in meno di ieri), di cui 32.199 in isolamento domiciliare, 1.008 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.028), 173 gravi ricoverati in un reparto di Terapia intensiva con 16 ingressi nelle ultime 24 ore.

I casi totali di Covid dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 87.877, le guarigioni sono 52.258 (1.061 nelle ultime 24 ore), le vittime 2.239 (26 nelle ultime 24 ore).

Sul fronte della distribuzione, la provincia etnea soi conferma quella più colpita: nelle ultime 24 ore a Catania 269 casi, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27

In Italia sono 18.040 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 505.

Con i 18.040 positivi delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia. Sono ora 2.009.317.

Sono diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi del giorno sono 149 (ieri 216). In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a ieri.

Sono 193.777 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 175.364, circa 18 mila in meno. Il tasso di positività è del 9,3% (ieri 8,3%).