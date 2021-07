Coronavirus 22 luglio. Sicilia 520 nuovi positivi. Italia 5.057

Coronavirus 22 luglio. Sono 520 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.152 tamponi processati nell’isola. L’incidenza sfiora il 4%. L’isola e’ sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto e tallonata da Lombardia e Toscana. Gli attuali positivi sono 6.603 con un aumento di altri 412 casi. I guariti sono 106 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 2 vittime che portano il totale dei decessi sale, dunque, a 6.021. Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati che sono adesso 180, cinque in meno rispetto a ieri ma leggero incremento in terapia intensiva che adesso sono 22, due in piu’.

La suddivisone dei nuovi casi per provincia

Catania 107; Ragusa 103; Caltanissetta 81; Agrigento 72; Trapani 42; Siracusa 38; Palermo 34; Messina 23; Enna 20

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 5.057, per la prima volta da due mesi sopra i 5mila, contro i 4.259 di ieri. Per di piu’ con 219.778 tamponi, 16mila in meno, tanto che il tasso di positivita’ da 1,8% schizza al 2,3%. I decessi sono 15 (ieri 21), per un totale di 127.920 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili le terapie intensive, ferme a 158 (ieri -7), con 12 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari salgono di 38 unita’ (ieri +2) a 1.234 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.