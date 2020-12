Coronavirus, 22 dicembre. Sicilia 894 nuovi positivi. Italia 13.318

Coronavirus, 22 dicembre, in Sicilia sono 894 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 22 e il totale è così salito a 2.203. Calano invece i ricoverati in ospedale (1.235, -32) e in terapia intensiva (176, -5). E’ quanto si evince dal bollettino del 22 dicembre del ministero della Salute.

In Sicilia i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.283 e dunque gli attuali positivi sono scesi a 33.492 (dei quali 32.257 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 8.689 e il rapporto tra nuovi positivi sui test effettuati è dunque del 10,2%.

Nelle diverse province siciliane la maggior parte dei casi (285) è stata registrata a Catania, seguita da Messina con 199, Palermo con 150, Siracusa 72, Caltanissetta 48, Trapani 42,Enna 41, Agrigento 36 e Ragusa 21.

In Italia si sono registrati 13.318 ma i morti sono stati 628 (totale salito a 69.842)