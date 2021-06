Coronavirus 20 giugno. Sicilia 135 nuovi casi. Italia 881

Coronavirus 20 giugno. Sono 135 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: 5.835 i tamponi processati con un tasso di positività al 2,3%. Sette giorni fa i contagi erano stati 183 e con un tasso del 2,7%. Non si registrano nuove vittime del Covid mentre i guariti di oggi sono 190. Gli attuali positivi nell’Isola sono 5.560, di cui 5.295 in isolamento domiciliare obbligatorio.

In lieve calo anche i numeri ospedalieri: i ricoverati in regime ordinario sono 239 (-1 rispetto a ieri), quelli nelle terapie intensive sono 26, 2 in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo 21, Catania 33, Messina 12, Siracusa 7, Trapani 1, Ragusa 14, Agrigento 9, Caltanissetta 24, Enna 14

Calano i nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 881 casi e 17 morti. Il totale dei deceduti sale a quota 127.270. Ieri i positivi erano 1.197 e i morti 28. I tamponi processati sono stati 150.522, con un indice di positività allo 0,6%. Domenica scorsa i contagi erano stati 1.390 con un tasso di positività all’1% e i morti 26.

I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 389 (-5 rispetto a ieri, con 12 ingressi nel giorno), mentre i ricoveri calano a 2.444 (-60 rispetto a 24 ore prima). Emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si registrano 2.304 guariti/dimessi (in totale 4.037.996), mentre gli attuali positivi segnano -1.440 unità a 87.710. Le persone in isolamento domiciliare sono 84.877.