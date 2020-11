Coronavirus, 2 novembre: Sicilia 1024. Italia 22.253

Sicilia, 1024 i casi di coronavirus in 24 ore. Diciotto le vittime in un giorno (536 in totale), dieci nuovi pazienti, più di ieri, in terapia intensiva (142 in totale) e 26 in regime ordinario (1025), per un totale di 36 nuovi ricoveri, meno di ieri. Italia, lunedì 2 novembre. Secondo l’ultimo bollettino sono 22.253 i casi Covid nel nostro Paese e 233 i morti su 135.731 tamponi effettuati. Oltre 5000 contagi in Lombardia, regione più colpita dall’epidemia. Oltre 2mila nuovi casi in Toscana, 1.544 in Veneto, 626 in Puglia e oltre 400 nella provincia di Bolzano. Francesco Totti è positivo. Il premier Conte ha presentato in Parlamento le misure del nuovo Dpcm: “Sarà modulato su tre aree sulla base del coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. Coprifuoco nazionale e dad per le superiori, chiudono centri commerciali e musei, limiti a mobilità fra Regioni”

Mi piace: Mi piace Caricamento...