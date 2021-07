Coronavirus 2 luglio. Sicilia 115 nuovi positivi. Italia 794

Coronavirus 2 luglio. Sono 115 i nuovi casi registrati oggi in Sicilia, cinque i morti e 270 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola si contano 3725 positivi, 160 in meno rispetto a ieri, e di questi 154 sono ricoverati in regime ordinario, 19 in terapia intensiva e 3.552 sono in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei nuovi casi per provincia

Ragusa 31; Trapani 24; Catania 22; Caltanissetta 15; Palermo 10; Enna 5; Agrigento 4; Messina 2; Siracusa 2

Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdiì scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi, 11 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile, anzi scende livemente dallo 0,5 allo 0,4%. I decessi sono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell’anno, registrati in Campania, Piemonte e Sicilia, e sono 213 in tutto. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia (+115), la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d’Aosta. I casi totali salgono cosi’ a 4.261.582.

I guariti sono 2.345 (ieri 1.941), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.086.188. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.579 unità (ieri -1.083 unità ), e scendono a 47.779 in tutto, di cui 46.097 in isolamento domiciliare.