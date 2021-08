Coronavirus 2 agosto. 262 i nuovi casi in Sicilia. Italia 3.190

Coronavirus 2 agosto. Sono 262 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.718 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino quasi al 3,4% per effetto del basso numero di tamponi. L’isola torna a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.349 con un aumento di altri 130 casi. I guariti sono 129 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta 6.050. Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in piu’ rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 34 i ricoverati, 1 in piu’.

La suddivisione dei nuovi casi per provincia

Palermo 75; Caltanissetta 72; Catania 40; Siracusa 35; Enna 20; Trapani 13; Messina 6; Agrigento 1; Ragusa 0

Sono oggi 3.190 invece i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Il numero di tamponi è di 83.223 ma nel dato mancano i test effettuati dalla Regione Lazio che, a causa dell’attacco hacker ai sistemi informatici, ha potuto aggiornare soltanto il numero dei casi, delle vittime e delle ospedalizzazioni. Dunque il tasso di positività al 3,8% è un dato poco veritieri. I morti odierni nel Paese invece sono 20, portando il totale a 128.088 dall’inizio dell’epidemia in Italia.

In relazione al numero di decessi, da registrare che il dato reale di oggi è di 23 ma nel computo dall’inizio dell’epidemia va considerato che oggi la Regione Veneto ha rettificato il dato eliminando 3 casi comunicati nei giorni scorsi. Quanto ai ricoveri, oggi si registra un incremento sia per quanto riguarda i reparti ordinari, passando dai 1.954 di ieri ai 2.070 di oggi, che per le terapie intensive, che salgono a 249 dalle 230 di ieri, con 25 ingressi (ieri 22). Il numero di persone attualmente positive in Italia è pari a 93.017 (ieri 91.350); quelle in isolamento domiciliare 90.698 (ieri 89.166).