Coronavirus 19 settembre. Sicilia 538 nuovi casi. Italia 3.838

Coronavirus 19 settembre. Sono 538 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.076 tamponi processati. L’incidenza sale di poco al 3,8% ieri era al 3,6%. La regione torna al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi. Gli attuali positivi sono 21.036 con un incremento di 298 casi. I guariti sono 238 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.693. Sul fronte ospedaliero sono adesso 758 i ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 101, uno in piu’ rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo 82, Catania 159, Messina 7, Siracusa 148, Ragusa 40, Trapani 52, Caltanissetta 23, Agrigento 8, Enna 19.

Diminuiscono i nuovi positivi al Covid-19 in Italia con 3.838 casi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività passa dall’1,7% di domenica scorsa all’1,4% odierno. Il numero dei decessi è di 26 (-25 rispetto a ieri) che porta a 130.310 morti dall’inizio della pandemia. In diminuzione il numero dei ricoverati positivi nei reparti ordinari che sono 3.929 (-29), mentre aumentano leggermente i ricoveri nelle terapie intensive, sono 530 (+11) con 40 ingressi del giorno.

La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Sicilia con 538 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+418), il Veneto (+364), la Campania (+362), la Lombardia (+348) e la l’Emilia Romagna (+343). Dall’inizio della pandemia in Italia ci sono stati 4.636.111 casi di Covid-19. Gli attualmente positivi sono aumentati di 496 unità e sono in tutto 113.536. In isolamento domiciliare ci sono 109.077 pazienti (+514). I dimessi/guariti sono aumentati di 3.314 unità per un totale di 4.392.265.