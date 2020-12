Coronavirus, 18 dicembre: Sicilia 731 nuovi positivi. Italia 17.992

Coronavirus in Sicilia, oggi 18 dicembre, sono 731 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Scendono anche tamponi (8109) e tasso di positività, che si assesta al 9%, poco meno di 24 ore (quando era al 9,2%). In calo, per fortuna, anche le vittime, 22, anche se il numero rimane ancora considerevole. Risalgono i malati in terapia intensiva (+3) mentre scendono ancora i ricoveri ordinari. Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri. In calo però anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri, per cui il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era 9,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894.

Mi piace: Mi piace Caricamento...