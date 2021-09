Coronavirus 17 settembre. Sicilia 602 nuovi casi. Italia 4.552

Sono 602 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 18.758 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 3,2% ieri era al 4,7%. L’isola resta di nuovo in testa per nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 con un decremento di 943 casi. I guariti sono 1.529 mentre si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei decessi a 6.673. Sul fronte ospedaliero sono adesso 795 i ricoverati, 1 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 99, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Agrigento 19, Enna 10.

Cala il numero dei nuovi contagi anche a livello nazionale: in Italia sono stati 4.552 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 5.117 di ieri su 284.579 tamponi, a fronte dei 306.267 di ieri, per cui il tasso di positivita scende dall’1,7% di ieri all’1,6% di oggi, 66 morti (ieri 67) per un totale di 130.233 da inizio pandemia.

I ricoveri ordinari sono 3.989 (29 in meno rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 525 (sei in meno), con 34 ingressi del giorno (ieri 34).