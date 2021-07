Coronavirus 17 luglio. Sicilia 431 nuovi casi. Italia 3.121

Coronavirus 17 luglio. In Sicilia sono 431 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 13.176 tamponi processati (molti di più rispetto ai 9.583 di ieri). Il tasso di positività infatti scende al 3,3%, dopo aver toccato ieri il 4%. Anche oggi non si registrano morti per Covid. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il graduale aumento dei contagi, dovuto anche all’incalzare della variante Delta, continua a preoccupare. In una settimana i casi sono più che raddoppiati (+124%) rispetto a sabato scorso quando se ne registravano 192. Oggi l’isola si conferma la terza regione per contagi dopo Lazio (500) e Lombardia (438). Restano stabili i ricoveri: attualmente sono 143 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in meno rispetto a ieri, e 23 invece quelli in terapia intensiva, senza nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 4787, con una crescita di +378; 4621 quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono 53, per un totale di 224.299.

A livello provinciale, a Ragusa si registra il maggior numero di casi: 134, più di un quarto dei contagi di oggi. Seguono 56 a Catania, 50 ad Agrigento, 48 a Palermo, 38 a Caltanissetta, 37 a Siracusa, 33 a Trapani, 23 a Enna e 12 a Messina.

In Italia oggi i nuovi casi, sono 3.121, con un incremento di 223 rispetto a ieri. L’indice di positività cala di un decimale, all’1,3%. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 13 (ieri 11), portando a 127.864 il totale dall’inizio dell’epidemia in Italia. Il lievissima crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 162 contro i 161 di ieri, ma in calo il numero di ingressi giornalieri, sono infatti 9 contro i 13 di ieri. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari, sono oggi 1.111 contro i 1.088 di ieri, quindi +23.