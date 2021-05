Coronavirus 16 maggio. Sicilia 405 nuovi casi e 765 guariti. Italia 5.753

Coronavirus, 16 maggio. In Sicilia si registrano 405 nuovi casi (su 19.189 tamponi) e altre 3 vittime. Dunque prosegue il calo della curva epidemiologica nell’Isola, che da domani entrerà in zona gialla dopo oltre due mesi di zona arancione. I guariti sono 765.

In ospedale calano i ricoverati in regime ordinario: sono 812 in tutto, 21 in meno rispetto a ieri. Lieve aumento per quanto riguarda le terapie intensive: sono 118 i posti letto occupati (+4) con 6 ingressi giornalieri. Gli attuali positivi in Sicilia sono 17.159, di cui 16.229 in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono stati 200.005 i siciliani colpiti dal virus, 5.663 le vittime e 197.233 i guariti.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 83, Catania 93, Messina 88, Siracusa 29, Trapani 22, Ragusa 31, Caltanissetta 16, Agrigento 8 e Enna 35.

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore sono 5.753 contro i 6.659 di ieri. I tamponi sono 202.573 e il tasso di positività al 2,8%: domenica scorsa era al 3,7%. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 93 (ieri 136), il dato più basso da 23 ottobre scorso quando le vittime furono 91. I decessi totali sono ora 124.156.

I ricoverati con sintomi sono attualmente 12.134, 359 meno di ieri, 1.779 invece quelli in terapia intensiva, 26 in meno rispetto a ieri, mentre i nuovi ingressi sono stati 60 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi al Covid-19 sono 328.882, 3.948 in meno rispetto a ieri. I casi totali di Covid-19 in Italia sono finora 4.159.122. Tra guariti e dimessi dagli ospedali si contano al momento 3.706.084, mentre il totale delle persone testate al Covid-19 supera i 27 milioni a 27.119.978.