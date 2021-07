Coronavirus 15 luglio. Sicilia 353 casi. Italia 2.455

Coronavirus 15 luglio. In Sicilia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 353 su 12.079 tamponi, con un tasso di positività al 2,9%. L’Isola oggi è seconda in Italia per numero di nuovi positivi e negli ultimi sette giorni la curva ha visto un incremento del 75%. Non si registrano invece nuove vittime del virus mentre i guariti sono stati 171: gli attuali positivi aumentano ancora e si portano a quota 4.140. Negli ospedali lieve aumento dei ricoveri: sono 140 quelli in regime ordinario (+3 rispetto a ieri) e 21 i posti letto occupati in terapia intensiva (incremento di un’unità nelle ultime 24 ore) con un nuovo ingresso.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, il boom viene fatto registrare da Catania con 104 nuovi contagi. Seguono Caltanissetta 74, Agrigento 58, Trapani 38, Enna 30, Ragusa 29, Palermo 15, Siracusa 14 e Messina 11. Il Nisseno resta comunque il territorio con incidenza più alta in Italia: 155.

In Italia i nuovi casi sono 2.455, contro i 2.153 di ieri e soprattutto i 1.394 di giovedì scorso. Con 190.922 tamponi il tasso di positività sale all’1,3%. I decessi sono 9 (ieri 23), per un totale di 127.840 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire dopo diverse settimane le terapie intensive, 2 in più (ieri -6), con 11 ingressi del giorno, e sono 153, mentre sono ancora in calo i ricoveri ordinari, 19 in meno (ieri -20), 1.089 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (in lieve calo) con 381 nuovi positivi; seguono Sicilia e Lazio (+353), Veneto (+318), e Campania (+234). I casi totali salgono così a 4.278.319. I guariti sono3.274 (ieri 1.079), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.109.579. Gli attualmente positivi tornano a calare, 800 in meno (ieri +1.051) e sono 40.900 in tutto, di cui 39.658 in isolamento domiciliare.