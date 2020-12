Coronavirus, 15 dicembre. Sicilia: 1087 nuovi casi. Italia 14844

Covid, Sicilia 15 dicembre: sono stati registrati 1.087 contagi su 9.086 tamponi, dopo che negli ultimi giorno l’incremento giornaliero era rimasto ampiamente sotto i mille casi. I nuovi 1.087 casi portano il numero degli attuali positivi nell’Isola a 35.969 (ieri erano 35.841), di cui 34.559 in isolamento domiciliare (ieri erano 34.415), 1.225 ricoverati con sintomi in reparti Covid (ieri erano 1.237), 185 ricoverati gravi in terapia intensiva con 14 nuovi ingressi rispetto a ieri. I casi totali di coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono invece 80.191 (ieri erano 79.104), le guarigioni sono 42.192 (ben 928 in più rispetto a ieri), mentre i decessi sono arrivati a quota 2.030 (come detto, 31 in più rispetto a ieri). A livello provinciale Catania resta la città con il maggior incremento. Ecco la suddivisione dei casi di oggi provincia per provincia: 403 a Catania, 222 a Palermo, 125 a Trapani, 110 a Messina, 82 ad Agrigento, 55 a Ragusa, 40 ad Enna, 29 a Siracusa e 21 a Caltanissetta.

In Italia

Sono 14.844 (contro i 12.030 di ieri) i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 846, un numero ancora terribilmente alto.

Si confermano invece in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi, stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 3.003 (-92) rispetto a ieri.

Scendono anche i ricoverati con sintomi passati dai 27.765 di ieri ai 27.342 di oggi (-423). I dimessi o guariti sono aumentati di 21.799 raggiungendo 1.137.416. Gli attualmente positivi in Italia sono 667.303 (-7.806). I casi totali hanno raggiunto quota 1.870.576.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 162.880, (ieri erano stati 103.584) con un rapporto di positivi pari al 9,1% (-2,5% rispetto a ieri).