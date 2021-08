Coronavirus 12 agosto. Sicilia 1.134 nuovi casi. Italia 7.270

Coronavirus 12 agosto. In Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati 1.134 i nuovi positivi su 16.602 tamponi processati e l’indice di positività è salito al 6,8% (ieri 6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 868 i nuovi casi su 14.406 tamponi. Numeri notevolmente in crescita rispetto ai giorni scorsi a cui vanno sommati 14 ingressi in ospedale che portano il tasso di posti letto ordinari occupati da pazienti Covid al 14,9% quindi prossimo a quel 15% che rappresenta una delle due soglie da superare per finire in zona gialla. Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di posti letto occupati da pazienti Covid è, invece, dell’8,1%. I decessi sono 12 ma, come comunica la Regione Siciliana, si tratta di 5 vittime che risalgono allo scorso 10 agosto, una al 6 agosto e 1 al 28 giugno. Sono 472 i guariti.

Attualmente ci sono 16.234 positivi in Sicilia, di cui 473 ricoverati in ospedale (ordinari), 59 in terapia intensiva e 15.702 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 230.056 e i decessi a 6.121.

A livello provinciale, sono 182 i nuovi positivi a Palermo, 168 a Catania, 263 a Messina, 110 a Siracusa, 110 a Ragusa, 98 a Trapani, 82 a Caltanissetta, 118 ad Agrigento e 3 a Enna.

A livello nazionale, ancora in crescita moderata la curva epidemica I nuovi casi sono 7.270, contro i 6.968 di ieri e i 7.230 di giovedì scorso. Con 216.969 tamponi, 13mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale ancora al 3,3% (ieri era al 3%). I decessi sono 30 (ieri 31), con però 7 recuperi dei giorni scorsi segnalati oggi dalla Sicilia. Il totale delle vittime sale a 128.334.

Salgono ancora anche i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (come ieri) con 37 ingressi del giorno, di cui 7 nel Lazio e 6 in Veneto ed Emilia Romagna, e arrivano a 352 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in più (ieri +68), 2.975 in tutto.