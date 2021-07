Coronavirus 11 luglio. Sicilia 183 nuovi casi. Italia 1.391

Coronavirus 11 luglio. In Sicilia 183 nuovi casi su 7.322 tamponi processati, con un tasso di positività al 2,5%. Negli ultimi sette giorni i contagi sono aumentati del 36%, chiaro segno che il trend è ormai invertito e bisogna adesso capire quanto è distante il nuovo picco di questa risalita. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 78 invece i guariti. Gli attuali positivi sono 3.650 (103 in più rispetto a ieri).

Resta buona al momento la situazione ospedaliera: 129 i ricoverati in regime ordinario (-2 rispetto a ieri) e 17 i posti letto occupati in terapia intensiva (-1) dove non si registrano nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Caltanissetta 46, Ragusa 36, Enna 21, Catania 19, Messina e Siracusa 15, Palermo 12 e Trapani 12, Agrigento 7. Resta dunque il Nisseno il territorio più colpito: l’incidenza della provincia è di 120 casi per 100 mila abitanti, ancora una volta la più alta in Italia.

Curva epidemica in crescita anche in Italia. Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in chiaro aumento. I tamponi sono 143.332 e il tasso di positività sale a 0,97%. I decessi sono 7 (ieri 12), ed è il numero più basso dallo scorso 12 settembre. Il totale delle vittime sale a 127.775. Stabili le terapie intensive (ieri -8) con 6 ingressi del giorno, e rimangono a 161 totali, mentre i ricoveri scendono di 13 unità (ieri -20), 1.134 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 250 nuovi positivi; seguono Sicilia (+183), Campania (+169), Lazio (+164) e Veneto (+125). I casi totali salgono così a 4.271.276. I guariti sono 1.318 (ieri 1.763), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.102.420. Gli attualmente positivi tornano a salire, sia pure leggermente (+66), per la prima volta dal 2 maggio (ieri -381), e salgono a 41.081 in tutto, di cui 39.786 in isolamento domiciliare.