Coronavirus, 11 gennaio. Sicilia 1587 nuovi positivi e 37 morti. Italia 12.532 nuovi casi

Coronavirus, 11 gennaio, in Sicilia i nuovi positivi sono 1.587 su 8.698 tamponi processati: il tasso di positività scende dal 19,8% di ieri al 18,2%. A livello nazionale peggio dell’isola fanno soltanto Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento. Le vittime sono 37, il numero più alto delle ultime due settimane. Ancora in affanno gli ospedali che vedono aumentare il numero di ricoverati in regime ordinario: sono 33 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.298. Stabili invece a 208 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti odierni sono 237.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, sono sempre Catania e Palermo quelle con il maggior numero di infezioni, rispettivamente a 469 e 451. A seguire Messina con 246, Siracusa 232 (record assoluto), Caltanissetta 75, Agrigento ed Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.

In Italia il tasso di positività è in lieve aumento (13,7% contro il 13,3% di ieri). Sono 12.532 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 18.627 di ieri. Ma, come ogni lunedì, con molti meno tamponi: 91.656, quasi 50mila meno di ieri. I decessi sono 448 (ieri 361), per un totale di 79.203.

Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (ieri +167), 23.603 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 27 unità (ieri +22), con 168 ingressi giornalieri, e sono 2.642 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi giornalieri oggi è l’Emilia Romagna (+1.942), seguita da Veneto (+1.715), Sicilia (+1.587) e Lombardia (+1.488). I casi totali salgono a 2.289.021. I guariti sono 16.035 (ieri 11.174), per un totale di 1.633.839. Il numero degli attualmente positivi cala di 3.953 (ieri +7.090), e sono ora 575.979. Di questi, 549.734 sono in isolamento domiciliare, 4.156 meno di ieri.