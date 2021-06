Coronavirus 10 giugno. Sicilia 284 nuovi positivi. Italia 2.079

Coronavirus 10 giugno. Sono 284 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.803 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,1%. L’Isola è seconda oggi in Italia per nuovi contagi, alle spalle della Lombardia e davanti alla Campania. Giovedì scorso i nuovi casi erano stati 254 e con un tasso del 2,2%. Tre i decessi odierni mentre i guariti sono 242. L’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti (parametro decisivo per l’ingresso in zona bianca) è a quota 40, ieri 39. Ancora in miglioramento la situazione ospedaliera: sono 362 i ricoverati in regime ordinario (-3 rispetto a ieri) e 38 quelli in terapia intensiva (-1) con un solo ingresso nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania 118, Palermo 73, Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3 e Ragusa 1. Gli attuali positivi sono 7.361, di cui 6.961 in isolamento domiciliare.

Prosegue il trend di calo dei casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 2.079, contro i 2.199 di ieri. Con 205.335 tamponi (ieri 218.738) il tasso di positività resta all’1%. Sono 88 invece i decessi, per un totale di 126.855 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 35 in meno (ieri -26), con 30 ingressi del giorno (ieri 24), e calano a 6.626. I ricoveri ordinari sono 229 in meno (ieri -303), in totale sono 4.153.