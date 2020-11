Coronavirus, 1 novembre, Italia 29. 907 casi. Si va verso il coprifuoco alle 18

In Italia oggi 1 novembre, i nuovi positivi sono 29.907 e 208 i morti. In Lombardia 8.607 nuovi positivi, in Campania 3.860, 2.379 contagi in Toscana, 2.300 in Veneto, quasi 700 nelle Marche. Positivo il presidente della regione Emilia Romagna e della conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini. Il governo Conte pronto a nuovo dpcm con ulteriori misure restrittive da varare in settimana. Vertice tra Governo e Regioni per discutere i provvedimenti. Ipotesi restrizioni per over 70, coprifuoco alle 18, stop a mobilità tra regioni.

