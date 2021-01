Coronavirus, 1 gennaio 2021. Sicilia 1122 nuovi casi e 28 morti. Italia 22.211 nuovi positivi

Coronavirus, 1 gennaio 2021, in Sicilia sono 1.122 i nuovi casi nella ultime 24 ore. I morti sono stati 28 e il totale sale dunque a 2.440. Sale fino a 176 (+5) il numero dei ricoverati in terapia intensiva.

In ospedale ci sono complessivamente 1.249 persone (+9 rispetto a ieri). Il bollettino del ministero segnala anche 615 guariti e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia ha raggiunto quota 34.347 (dei quali 33.098 in isolamento domiciliare). I 1.122 positivi sono stati riscontrati su 7.497 tamponi processati e dunque il tasso di positività è del 14,9 per cento. In Sicilia dall’inizio della pandemia sono stati registrati 94.766 casi di covid, 57.979 persone sono guarite, 34.347 sono attualmente positive e 2.440 persone, purtroppo, sono morte.

In Sicilia è Catania la provincia con più casi dall’inizio della pandemia 27.875 contagiati (e nuovi 319). Seguono Palermo 25.870 (223), Messina 11.011 (171), Ragusa 6.927 (54), Trapani 6.151 (129), Siracusa 5.651 (107), Caltanissetta 4.016 (55), Agrigento 3.926 (63), Enna 3.339 (1)

In Italia sono stati registrati 22.211 nuovi casi con 462 morti (e totale che sale a 74.621 vittime).