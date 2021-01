Coro Lirico Siciliano: oltre 500 mila contatti per il Dicembre Musicale

Successo oltre ogni aspettativa per il “Dicembre Musicale“, organizzato dal Coro Lirico Siciliano, con il Patrocinio della Regione Siciliana – Assessorati al Turismo, Sport e Spettacolo e ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – dei comuni di Avola, Centuripe, Palermo, Piazza Armerina, Riposto, del Museo Etnografico Siciliano Giuseppe Pitrè, del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, in collaborazione con la Camerata Polifonica Siciliana e con la Associazione Ut in Fidibus in Cordibus.