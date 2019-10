Coppa Sicilia, ASD Città di Caltanissetta: oggi pomeriggio di scena al Palmintelli contro il Villarosa

Dopo la buona prestazione e il successo sul campo del Villarosa in campionato, i giallorossi oggi pomeriggio al Palmintelli, saranno di scena nel turno infrasettimanale di Coppa Sicilia. Ancora una volta le strade tra noi e il Villarosa si incroceranno ma stavolta nel turno di ritorno dopo la vittoria all’andata per 4 a 0. Ci sarà un ampio turnover per fare rifiatare alcuni elementi, ma la tensione e la voglia di vincere rimarrà la stessa, questo è quello che mister Sferrazza e l’intero spogliatoio assicurano. Fischio d’inizio fissato per le 15 con ingresso gratuito.