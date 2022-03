Convenzione tra comune di Resuttano e  Croce Rossa di Caltanissetta, 36 mesi di collaborazione a favore dei cittadini 

Sottoscritta sabato mattina nei locali del Comune di Resuttano una convenzione tra il Comune di Resuttano e la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta per regolare i rapporti tra i due enti, ai sensi del Decreto Legislativo 178 del 2012 e del Codice del Terzo Settore. Sottoscrittori dell’accordo, deliberato dalla Giunta Municipale di Resuttano il sindaco Dott. Rosario Carapezza ed il presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Nicolò Piave. Presenti alla stipula della convenzione anche il vice presidente del comitato di Caltanissetta Dott.ssa Laura Russo, il referente CRI della sede di Resuttano Cinzia Gangi ed alcuni volontari della locale sezione. La convenzione, della durata di trentasei mesi, pone in campo una serie di collaborazioni che la Croce Rossa effettuerà, permetterà agli enti firmatari di individuare procedure, modalità di contatto e di collaborazione e di promuovere percorsi integrati a partire dai servizi sociali territoriali, sviluppare progetti, attraverso finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, che coinvolgano le diverse componenti sociali ed istituzionali del territorio e che abbiano come riferimento il territorio e le sue problematiche, svolgere servizi sociali, sanitari e di protezione civile in favore della popolazione di Resuttano. L’attuazione della convenzione favorirà l’integrazione dei cittadini del territorio attraverso attività di promozione sociale, volontariato, partecipazione a corsi di formazione, convegni e manifestazioni pubbliche e private, nonché attraverso la somministrazione diretta di aiuti economici ed alimentari, nonché sostegno psicologico, educativo e socio – sanitario a soggetti fragili del territorio; Il Comune di Resuttano dalla sua parte fornire gratuitamente una sede amministrativa e logistica ai volontari CRI di Resuttano. Inoltre la Croce Rossa di Caltanissetta ha di recente dotato l’unità territoriale di una autovettura per le attività sociali nel paese. Importante anche la fase formativa ove la Croce Rossa metterà a disposizione del Comune di Resuttano la formazione di alcuni operatori per l’utilizzo del defibrillatore semi automatico ed anche dei servizi di ambulanza.

“La collaborazione con l’Amministrazione comunale di Resuttano è sempre stata improntata al miglioramento delle condizioni dei vulnerabili, il Comitato di Caltanissetta ha fatto la sua parte, ed è stata già concessa un’autovettura al gruppo di Resuttano per le attività sociali e socio sanitarie, abbiamo già istallato apparecchiature radio per migliorare le comunicazioni, stiamo potenziando tutte le unità territoriali per essere pronte a tutte le emergenze. Di recente abbiamo individuato e formato una istruttrice di Manovre Salvavita sul territorio al fine di poter formare i cittadini che lo richiedano, ed abbiamo inserito in convenzione con il Comune anche la formazione di alcuni dipendenti comunali. Abbiamo già potenziato il servizio di distribuzione viveri alla famiglie indigenti , nonché il servizio psicologico e le officine della salute. Ringrazio il sindaco Rosario Carapezza per la grande collaborazione che ha sempre fornito alla Croce Rossa ed il necessario sostegno” – Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta

“La firma della convenzione è il frutto di una collaborazione importante e duratura portata avanti in questi anni tra l’Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana. I suoi volontari, con le loro attività, sono per la nostra comunità un ausilio indispensabile ed insostituibile. – Rosario Carapezza, Sindaco di Resuttano”

