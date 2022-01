Consorzio CEV: Progetto FOCO candidato al bando europeo per le comunità energetiche e l’energia sostenibile

È stato candidato al bando europeo “Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy”, dedicato alle comunità energetiche e all’energia sostenibile, il progetto FOCO – Fostering Communities in Southern Europe.

Capofila del progetto, il Consorzio CEV che, insieme a Università degli Studi di Padova, Forum per la Finanza Sostenibile, PLEGMA (Grecia), ENA-Energy and Environment Agency of Arrábida (Portogallo), GEYC (Romania), Zaragoza City Council (Spagna) e Zaragoza City of Knowledge (Spagna), svolgerà diverse attività in favore dei comuni italiani, con particolare riferimento ai comuni affiliati che hanno presentato lettere in supporto al progetto in gran parte della Regione Sicilia. Importante anche il lavoro congiunto degli altri partner istituzionali, che si occuperanno di sensibilizzare i territori di cui fanno parte e fungeranno anche da supporto tecnico-scientifico per il progetto.

“Si tratta di un’interessante iniziativa che mira a promuovere lo sviluppo di comunità energetiche e progetti energetici locali nell’area dell’Europa meridionale, in particolare in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo e per l’Italia soprattutto in Sicilia – spiega il Consigliere delegato del CEV, nonché sindaco del Comune di Mussomeli (CL) dott. Giuseppe Sebastiano Catania –. Il progetto FOCO prevede di stabilire un tecnico per i cittadini e le amministrazioni dei Paesi partner, con particolare riferimento all’Italia, dove è anche prevista una serie di incontri con le amministrazioni locali per creare un ambiente favorevole allo sviluppo dei progetti sia a guida comunale che di iniziativa privata”.

Il budget complessivo del progetto è pari a circa 1,2 milioni di euro e, se finanziato, verrà sviluppato nel corso di tre anni.