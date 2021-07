Condono Edilizio, Dott. Agati: “Sarà possibile regolarizzare gli immobili abusivi. Decreto approvato dalla Regionale Siciliana”

Il condono edilizio appena approvato si applicherebbe anche alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa, molti immobili costruiti a ridosso di linea ferroviaria, o nel mancato rispetto della Legge Bucalossi del 28.gennaio.1977 per esempio possono essere regolarizzati.

Hanno votato contro l’importante decreto Pd, Cinquestelle partiti che tifavano Inghilterra nella finale dell’europeo, e movimenti, associazioni storicamente di sinistra come Verdi e Legambiente, chiedono a Palazzo Chigi di impugnare la norma, l’istanza difficilmente verrà accolta. L’iter è quasi concluso, ma dobbiamo aspettare a settembre per studiare la normativa regionale e applicarla, un grande plauso, al presidente Nello Musumeci in più occasioni ha ascoltato ed esaudito le nostre richieste. Il decreto potrebbe salvare molti immobili già con ordinanza di demolizione. Il testo ha avuto il via libera con un solo voto di scarto 19 favorevoli e 18 contrari, condono previsto all’articolo 20 del testo.