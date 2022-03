Comune di Canicattì aderisce a “Facciamo luce sull’endometriosi”.Teatro Sociale s’illumina di giallo 

Anche il comune di Canicattì aderisce al mese della consapevolezza sull’Endometriosi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo, infatti, ha risposto con un netto “Sì” alla proposta del Team Italy della WorldWide Endomarch patrocinata da A.L.I.C.E. odv, Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi, volta a creare maggiore attenzione rispetto a questa patologia cronica tipicamente femminile, che pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile – si stima che ne sia affetta una su dieci – non è altrettanto conosciuta. A causa della scarsa informazione su questa malattia manca un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura. Pertanto il Team, in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre proprio a marzo, organizza varie iniziative per puntare i riflettori sull’endometriosi.

Con questo obiettivo, domani 26 marzo, il Teatro Sociale di Canicattì sarà illuminato di giallo, così come tantissimi altri monumenti, palazzi o simboli di migliaia di città italiane. Un gesto che rappresenta un tassello importante nella battaglia per la conoscenza e contro l’indifferenza che tutte le donne affette da endometriosi sono costrette a combattere ogni giorno.

“Ringrazio vivamente il sindaco Vincenzo Corbo e la sua vice Patrizia Bennici per la sensibilità dimostrata fin da subito verso questa patologia – dice Valentina Garlandi, referente locale del Team – perché hanno immediatamente accolto e sposato questa iniziativa provvedendo a renderla concreta. E’ di certo un segno tangibile che apre la strada verso l’organizzazione di altri eventi conoscitivi su questa patologia”.

“Facciamo luce sull’endometriosi” è una “call to action” promossa dal Team Italy, in qualità di organizzatore della marcia italiana contro l’endometriosi, con il patrocinio di A.L.I.C.E. odv, rivolta agli amministratori locali e regionali che consiste nell’illuminazione di un monumento di giallo, colore simbolo dell’endometriosi, con il fine di accendere i riflettori su una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta e troppo spesso sottovaluta. La campagna è stata lanciata anche sui social.

Quanti volessero possono partecipare scattando una foto al Teatro Sociale illuminato di giallo, domani sera, e condividendola sui social con l’hashtag della campagna #facciamolucesullendometriosi e taggando i canali di A.L.I.C.E. odv e di Endomarch Team Italy.

Mi piace: Mi piace Caricamento...