Codici: lunghe attese e lo spettro della malasanità, esposti in Procura per tre casi sospetti in Puglia e Sicilia

Tre vicende da chiarire, accomunate da una problematica che rappresenta uno dei principali mali della sanità: l’attesa. Con una serie di esposti in Procura, l’associazione Codici ha deciso di intervenire per fare luce su tre presunti casi di malasanità, un fronte in cui è impegnata da anni con azioni legali volte a tutelare le vittime.

Bari, Taranto e Palermo sono le città dove si sono registrati i casi in questione. A Bari un uomo di 55 anni è deceduto in seguito ad un malore accusato durante l’attesa di accertamenti al Pronto Soccorso del Policlinico, dove era stato trasportato perché lamentava battiti cardiaci accelerati e una grande spossatezza. Al Pronto Soccorso avrebbe aspettato 6 ore prima di ricevere cure adeguate. A Taranto, invece, una donna di 94 anni avrebbe atteso addirittura 14 ore prima di essere visitata all’ospedale Santissima Annunziata per una necrosi ad un piede, per poi tornare a casa. A Palermo, infine, un uomo di 62 anni è deceduto al Policlinico. Giunto al Pronto Soccorso per un problema cardiaco, le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo. Sembrerebbe che l’uomo fosse in attesa di una visita da 3 ore.

“Abbiamo deciso di intervenire su questi casi – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché a nostro avviso ci sono degli aspetti da chiarire. La questione principale da affrontare sono i tempi di attesa. Non è possibile che pazienti con situazioni a rischio e particolari, come gli sfortunati protagonisti di queste tristi vicende, debbano aspettare ore ed ore prima di essere visitati. Non sappiamo se si tratti di malasanità, quel che è certo è che bisogna fare luce su quanto accaduto ed è per questo che abbiamo deciso di rivolgerci alla magistratura”.

Come detto, Codici è impegnata da anni nei casi di malasanità a livello legale. È possibile contattare l’associazione per segnalare negligenze o errori medici telefonando al numero 06.55.71.996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.