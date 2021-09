Codici: Dazn smentita dal campo, ancora problemi e abbonati infuriati

Ci risiamo. Anche la terza giornata di Serie A sarà archiviata con problemi di visione e proteste furibonde da parte degli abbonati Dazn. La ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali è stata infatti segnata da nuovi disservizi, che si sono registrati soprattutto nelle due partite di cartello, quelle per le quali ci si attendeva il maggior numero di spettatori: Napoli-Juventus di sabato e Milan-Lazio di domenica.

“Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – da parte di consumatori che hanno dovuto fare i conti con improvvisi blackout. Addirittura, alcuni non hanno potuto seguire i minuti finali di Napoli-Juventus, un fatto grave, che si commenta da solo. Siamo curiosi di sapere cosa risponderà Dazn alla nuova diffida che stiamo predisponendo, se anche questa volta parlerà di disservizi durati pochi secondi e prontamente risolti, se minimizzerà ancora l’accaduto ignorando non solo la realtà ma anche la protesta dei consumatori, che non riguarda solo la sfida di Napoli, ma anche altre gare, in particolare Milan-Lazio. Stiamo raccogliendo nuove segnalazioni e continueremo a farlo, perché quanto successo non può essere ignorato. C’è un disservizio, ed anche notevole considerando il numero degli utenti coinvolti, e l’azienda deve prenderne atto, deve assumersi le proprie responsabilità e muoversi di conseguenza, ovvero procedere con i rimborsi. È quello che abbiamo chiesto dopo i problemi che hanno segnato la prima giornata di campionato e che torneremo a chiedere con la nuova diffida che stiamo inviando a Dazn”.

Prosegue, dunque, l’azione avviata da Codici per tutelare gli abbonati Dazn che hanno riscontrato problemi durante la visione delle partite e per i quali si chiede il rimborso da parte dell’azienda. Per unirsi all’iniziativa promossa o per segnalare disservizi è possibile contattare l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.