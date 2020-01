Clowndestini, lo spettacolo ideato e diretto dal nisseno Salvatore Riggi: il 17 gennaio al Teatro Regina Margherita

“La commedia CLOWNDESTINI è una commedia originale e senza alcuna battuta. Non ne ha bisogno, essendo uno spettacolo Clown e quindi vivendo di una comicità semplice, di situazione ma soprattutto visiva. I clown parlano con i loro corpi, con le loro espressioni, con la loro tenera ingenuità; la stessa comicità portata sul grande schermo da Charlie Chaplin. Nello specifico, la commedia parla di due Clown con il naso rosso che arrivano in una città di Clown con il naso bianco. Pertanto vivranno tutte le tristi dinamiche della società odierna: razzismo, bullismo, bigottismo ma soprattutto la paura del diverso. CLOWNDESTINI è uno spettacolo che non parla solo di integrazione, ma anche e soprattutto di umanità, quell’umanità di cui spesso ci dimentichiamo e che si può riscoprire nella semplicità di un abbraccio.

Io come autore dello spettacolo non posso che essere orgoglioso di portare questo spettacolo nella mia terra, ma soprattutto sono orgoglioso di calcare il palcoscenico con la mia compagnia, la POST-IT 33. Giriamo l’Italia con questo spettacolo da più di un anno e fra qualche mese toccheremo anche l’estero, per cui non poteva di certo mancare questa tappa in una delle isole più belle del mondo, la mia. Lo spettacolo sarà a Caltanissetta, la mia città natale, il 17 gennaio alle 20.30 al Teatro Regina Margherita”.