Centro Oculistico Nisseno. Il medico Silvio Zagari esegue delicato intervento di distacco di retina

A Caltanissetta il Centro oculistico Nisseno, polo d’Eccellenza per il centro Sicilia, continua a lavorare a pieni ritmi. Sono stati effettuati i primi interventi sulla retina.

Ad eseguire il delicato intervento il Dr. Silvio Zagari: distacco di retina ad un paziente giovane, visitato la sera precedente. Tecnica utilizzata per riattaccare la retina quella del cerchiaggio.

Il distacco della retina è una delle più serie emergenze che riguardano l’occhio e la vista. Si verifica quando uno strato della retina, tessuto fondamentale per la visione, si solleva trascinando con sé i vasi sanguigni che alimentano di ossigeno e nutrienti l’occhio. Dopo appena 48 ore dal distacco inizia la morte delle cellule e questo provoca la perdita progressiva della vista. Specie se la porzione di retina distaccata è quella centrale.

L’intervento viene fatto in anestesia generale o locale, si inserisce lungo la circonferenza dell’occhio un anello di silicone (cerchiaggio) che ha lo scopo di ridurre il diametro dell’occhio per riattaccare la retina.

ll distacco di retina, come detto, è una vera urgenza chirurgica in oculistica e si raccomanda ai pazienti di eseguire rapidamente la visita quando sussistono sintomi tipici come visione di mosche volanti, lampi luminosi frequenti o addirittura il sintomo determinante che è il cosiddetto effetto tenda, visione di una tenda nera che occupa parte del campo visivo .