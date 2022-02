Cavalieri di Malta OSJ: Il Gran Priorato di Sicilia celebra Sant’Agata nella Chiesa di Sant’Agata la Vetere

Per la festa di Sant’Agata i Cavalieri di Malta OSJ del Gran Priorato di Sicilia, rappresentati dal Gran Maestro S. A. R. il Principe don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, hanno tenuto una celebrazione eucaristica nella Chiesa di Sant’Agata la Vetere con un omaggio floreale alla Santa tanto venerata dai cittadini di Catania; la santa messa è stata officiata da don Egidio Calderone.

“Rendiamo onore alla donna, alla martire che appartiene alla città di Catania quale radice fondamentale, che inscrive in noi catanesi una trasfigurazione attuale di una tradizione, che si rinnova nel tempo e che nello stesso tempo, si è fatta cultura antica. Tutti noi – afferma il Gran Priore di Sicilia, dott.ssa Natalina Romania -, come lei, dobbiamo lottare contro il dolore, quella tortura emotiva che ci corrode dentro è lei, il giusto esempio da porci innanzi, come vascello d’anima per salvarci dall’odierna empietà”.

Erano presenti anche i Cavalieri di Malta OSJ ortodossi ramo cattolico italiano, guidati dal Gran Priore Antonino Sciuto.

La delegazione era composta dal Gran Priore di Sicilia e Ministro dell’istruzione, dama di Gran Croce dr.ssa Natalina Romania, la Dama Avv. Marisa Coco, il Cav dr. Giuseppe Nicotra, il cav. Pietro Vinti, il Cav. Avv. Claudio Fiume, il Cav. dr. Giuseppe Alizio, il Cav. dr. Santo Cordovana, il Cav. Avv. Enrico Savuto ed il Cav Commendatore Gianni Antista.