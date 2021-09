Catania. Premio Sikelos. Davide Scancarello di Caltanissetta, pastry chef, tra i premiati

Sabato 18 settembre l’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti del capoluogo etneo, ospiterà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Sikelos, premio alla Sicilia che lavora e produce, concesso dall’omonima associazione presieduta da Andrea Finocchiaro.

«Un premio – spiega Andrea Finocchiaro, unitamente a Natale Spolverino e Giuseppe Milazzo, componenti il consiglio direttivo dell’Associazione – conferito da Sikelos a coloro che con le loro azioni hanno portato in alto il nome della Sicilia e con la loro vita e professione incarnano i valori della “sicilitudine” e dell’appartenenza. Nella scelta dei nomi abbiamo voluto interfacciarci anche con le amministrazioni delle città capoluogo proprio per avere un quadro completo ed esaustivo delle migliori presenze».

A condurre i lavori di premiazione Marcello Proietto di Silvestro. I premiati di quest’anno, indicati dalle rispettive Amministrazioni Comunali sono: Antonio Messina, archeologo, (città di Enna); il fotografo e giornalista professionista Fabrizio Villa (città di Catania); Lina Bellanca già soprintendente dei beni culturali e ambientali di Palermo (città di Palermo); Paolo Mazza imprenditore ed esportatore di prodotti tipici (città di Messina); Davide Scancarello, imprenditore ed esportatore di prodotti dolciari (città di Caltanissetta) e il fotografo Giuseppe Leone, (città di Ragusa).

Nominati, invece, dalle delegazioni territoriali dell’associazione Sikelos riceveranno il premio: Berta Ceglie, regista di Agrigento; Corrado Basile, archeologo del museo dei papiri di Siracusa; Giacomo D’Ali Staiti, imprenditore e valorizzatore delle saline di Trapani e Marsala e Luigi Busà (Avola), campione olimpico Tokyo 2021, medaglia d’oro nella disciplina del karate.

La manifestazione per la lodevole iniziativa ha ricevuto l’alto patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e, infine, quello del Comune di Catania che ospiterà l’evento in presenza del sindaco e delle alte cariche del consiglio.

Hanno dato adesione in presenza, tra gli altri, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Sicilindustria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Confcommercio Sicilia, Arces, Assostampa Sicilia, Fidapa Sicilia, Unpli Sicilia, Bc Sicilia, Csve, Onlus Salesiani per il Lavoro e Centro Commerciale “Le Zagare” come partners e patrocinanti l’evento.

L’organizzazione dell’accoglienza sarà curata dagli alunni dell’Istituto Alberghiero “Pestalozzi” di Catania.