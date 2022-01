Catania, Pogliese di nuovo sospeso dalla carica di sindaco. Reazioni della politica

Catania si ritrova nuovamente senza sindaco. La Prefettura etnea ha inviato una nota al Comune di Catania segnalando il “ritorno in vita” della sospensione dalla carica del sindaco Salvo Pogliese, in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino è stato condannato il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo su rimborsi all’Ars come vicepresidente del gruppo del Pdl. Era stato sospeso dalla Prefettura l’indomani della sentenza, ma era tornato in carica il 5 dicembre del 2020 dopo un ricorso dei suoi legali al Tribunale civile. La nuova decisione arriva dopo un intervento della Corte Costituzionale.

E’ stato il segretario generale del Comune di Catania, Rossana Manno, ad aver notificato al sindaco la nota del prefetto Maria Grazia Librizzi con cui si comunicava al primo cittadino che «ha ripreso la sua efficacia il decreto prefettizio originario di sospensione del 24 luglio 2020 (emanato ai sensi della legge Severino) che si esaurirà decorsi 18 mesi complessivi, al netto del periodo di sospensione». La Corte Costituzionale il 2 dicembre del 2021 aveva dichiarato “non fondate le questioni di legittimità” che erano state sollevate, il 5 dicembre del 2020, dal Tribunale civile di Catania sull’applicazione della legge Severino.

L’intervento della Consulta era stato sollecitato al giudice civile dalla difesa di Salvo Pogliese, esponente di spicco di Fratelli d’Italia in Sicilia, che era stato sospeso per 18 mesi dall’allora prefetto Claudio Sammartino all’indomani della condanna a quattro anni e tre mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l’uso di rimborsi spesi quando era capogruppo all’Ars del Pdl. Il sindaco era stato reintegrato il 5 dicembre del 2020 perché l’intervento del Tribunale civile aveva sospeso il provvedimento. Dopo la decisione della Corte Costituzione è stata celebrata un’udienza davanti al Tribunale civile di Catania durante la quale la Procura di Catania ha sostenuto la tesi che la sospensione doveva riprendere dal momento in cui era scattata, quindi ripristinata fino a marzo 2023. Tesi contestata dalla difesa di Pogliese, secondo cui, invece, il provvedimento “non ha natura sanzionatoria, ma è una misura cautelare» ed avrebbe avuto una durata non poteva superare i 18 mesi, e quindi inapplicabile da oggi.

La Prefettura ha condiviso la tesi della Procura ed emesso una nota che segnala il «ritorno in vita» dell’ordinanza di sospensione, facendola ritornare esecutiva.

Pogliese dichiara su Facebook: «In maniera del tutto inaspettata mi ritrovo a commentare l’ennesimo atto che riporta indietro le lancette della mia esperienza da Sindaco. Ho ricevuto dal Prefetto una nota, in assenza di una ordinanza da parte del Tribunale, che mi comunica la sospensione dalla carica di Sindaco; il tutto con una interpretazione della normativa, a giudizio di illustri giuristi, errata, in contrasto con la stessa ultima sentenza della Corte Costituzionale nei miei confronti, che ha sancito la “natura giuridica cautelare e non sanzionatoria della sospensione”. La stessa legge Severino sarà sottoposta a referendum in primavera e ci sono numerosi disegni di legge per modificarla, dopo l’analoga vicenda che ha coinvolto per ultimo il sindaco del Pd di Reggio Calabria.

Ho lasciato un comodo seggio a Bruxelles e l’immunità parlamentare che mi avrebbe tutelato dall’applicazione della Severino, per servire la mia Città – ha rivendicato ancora Pogliese -. Astenendomi per sensibilità istituzionale dallo svolgimento delle funzioni di Sindaco, aspetterò i chiarimenti del caso prima di fare tutte le opportune valutazioni e assumere scelte consequenziali».

REAZIONI POLITICHE

“Catania non può restare ostaggio di Pogliese e dei bizantinismi della legge Severino. Il sindaco anteponga il bene della città ad ogni altra considerazione e si dimetta evitando di scaricare sulla città i suoi problemi con la giustizia”. Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale del movimento i Cento Passi e Presidente della Commissione Regionale antimafia, che sottolinea come “la città sta vivendo in uno stato di prolungato e doloroso abbandono: preda dell’emergenza rifiuti, di un disagio diffuso nelle sue periferie, senza una regia per l’utilizzo dei fondi del Pnrr. Pensare di poter lasciare la città ancora a lungo senza governo è un atto di irresponsabile presunzione.” Il Presidente dell’antimafia quindi conclude che “è legittimo che Pogliese si difenda nelle opportune sedi giudiziarie, ma lo faccia da privato cittadino e restituisca ai catanesi il diritto di scegliere con il voto un nuovo sindaco.”

Solidarietà a Pogliese da #db

“La legge Severino ha tante storture applicative per cui, mi auguro, verrà travolta dal referendum popolare in primavera. Anche per questo, non mi limito a dare solidarietà umana e politica a nome di #diventeràbellissima all’amico Salvo Pogliese, ma gli chiedo anche di attendere che la gente si esprima sulla persistenza di una legge così iniqua. Sono in ogni caso convinta che il Sindaco Pogliese abbia impresso un importante cambiamento alla guida della città che non può e non debba essere fermato.” On. Giusi Savarino Portavoce di #db