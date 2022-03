Castellamare del Golfo. Pilota di Kart alcamese muore prima della gara

L’alcamese Emilio De Luca, 34 anni, imprenditore è morto durante una gara di go kart a Castellammare del Golfo (Tp). Oltre che grande appassionato di kart, De Luca, che era anche organizzatore dell’evento, valevole come 2° prova del trofeo regionale, si trovava a bordo pista. Era pronto per indossare il casco e mettersi alla guida del suo kart quando all’improvviso ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo, dopo essere stato colto da arresto cardiaco.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e di una pattuglia ella polizia municipale, che oltretutto si trovava in zona perché impegnata nel servizio d’ordine dell’evento. I sanitari del 118 si sono subito messi all’opera utilizzando il defibrillatore. Hanno verificato, però, di non essere stati in grado di riattivare il cuore del pilota. Quindi si è deciso per il trasferimento all’ospedale «San Vito e Santo Spirito» di Alcamo. De Luca è giunto in condizioni disperate: nonostante il gran lavoro dell’equipe medica non c’è stato nulla da fare. «La comunità è profondamente addolorata – afferma il sindaco Nicolò Rizzo -. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari del giovane pilota deceduto esprimendo profondo cordoglio e dispiacere».

Mi piace: Mi piace Caricamento...