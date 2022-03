Tragedia a Termini Imerese dove una donna – Anna Butera, 82 anni – è stata ritrovata morta all’interno della sua abitazione in via del Carmelo. La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco che erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un incendio.

L’allarme era stato lanciato da alcuni residenti della zona che avevano visto del fumo uscire dalla casa. Si ipotizza che la donna avesse acceso il phon in prima serata per poi accusare un malore fatale.

