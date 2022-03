Carta di credito: quali differenze rispetto al bancomat? 

Se il bancomat viene sempre erogato al cliente nel momento dell’apertura di un nuovo conto corrente, la carta di credito deve essere richiesta espressamente e nella maggior parte dei casi ha un determinato costo. Nonostante ciò, al giorno d’oggi disporre di questo sistema di pagamento è diventato sempre più importante perché offre molti più vantaggi rispetto alla carta di debito, come ad esempio quello di poter acquistare online.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le differenze tra il classico bancomat e la carta di credito. Carta di credito: cos’è e come funziona

La carta di credito è uno strumento di pagamento che permette dieffettuare acquisti sia presso i negozi fisici che online ma può essere utilizzata anche per prelevare contanti dal proprio contocorrente collegato, servendosi degli sportelli ATM presenti sul territorio.

Alcune banche richiedono il possesso di determinati requisiti per la carta di credito, ma generalmente questa viene concessa a tutti i correntisti che ne fanno richiesta. Ricordiamo però che, a differenza del bancomat, nella maggior parte dei casi per avere la carta di credito bisogna pagare un canone mensile o annuale.Non si tratta dunque di un servizio gratuito, se non in rari casi.

La particolarità della carta di credito è che consente di effettuare acquisti anche quando non si dispone del denaro sul proprio conto corrente. La spesa viene infatti addebitata il mese successivo e non nell’immediato come avviene invece quando si utilizza il bancomat. Da tale punto di vista la carta di credito può essere vista come un sistema di pagamento vantaggioso, anche se bisogna prestare attenzione. Se infatti al momento dell’addebito sul conto corrente non vi è sufficiente liquidità, la banca applica degli interessi piuttosto elevati.

Al giorno d’oggi esistono anche le carte di credito revolving, la cui particolarità è quella di prevedere un rimborso delle spese rateizzato. Non sono però convenienti, in quanto gli interessi applicati sono davvero molto elevati. Carta di debito o bancomat: cos’è e come funziona

Il bancomat presenta molte differenze rispetto alla carta di credito: prima tra tutte l’impossibilità di effettuare transazioni online.Questo è il più grande limite della carta di debito, che può essere utilizzata esclusivamente per pagare presso i negozi fisici e per effettuare prelievi dagli sportelli ATM del territorio.

Un’altra differenza tra la carta di credito ed il bancomat è che quest’ultimo viene erogato gratuitamente dall’istituto bancario, dunque non viene richiesto alcun canone. È però il meccanismo stesso che risulta completamente diverso, in quanto quando si utilizza la carta di debito si attinge al denaro disponibile sul proprio conto corrente. È dunque impossibile indebitarsi o spendere più di quanto ci si possa permettere, a differenza della carta di credito che come abbiamo visto prevede un anticipo della liquidità da parte della banca.

Parliamo in sostanza di due sistemi di pagamento completamente differenti, che si possono affiancare: in moltissimi infatti oggi utilizzano sia il bancomat che la carta di credito. Quel che è certo, però, è che la carta di debito rimane la più diffusa in Italia.

