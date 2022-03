Carenza e abbandono del lavoro di medici e infermieri, CEFPAS Caltanissetta promuove il progetto europeo METEOR 

La carenza di personale medico e infermieristico, acuita dalla pandemia, è una sfida da affrontare per le aziende del sistema sanitario che devono attivare strategie, metodi e strumenti per contrastare il frequente abbandono del lavoro da parte degli operatori sanitari. È uno degli argomenti che sarà affrontato nel webinar in lingua inglese dal titolo “Contrasto alle disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari migliorando le politiche di mantenimento della forza lavoro sanitaria e di trasferimento dei compiti” che si svolgerà martedì 29 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nell’ambito del progetto METEOR (MEnTal hEalth: FOcus on Retention of healthcare workers), promosso dal CEFPAS in partenariato con l’Università di Ku Leuven di Bruxelles (ente capofila), l’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze per la promozione della salute), l’ospedale olandese di “Spaarne Gasthuis” e l’Università Medica della Slesia (Polonia).

Tra i temi di cui si parlerà anche l’importanza di progettare e implementare le politiche di conservazione della forza lavoro in ambito sanitario, il trasferimento di compiti e delle attività e la lotta ai cosiddetti “deserti medici”, ossia i luoghi caratterizzati dalle difficoltà di accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie. Nei Paesi dell’Unione europea la popolazione continua progressivamente ad invecchiare implicando una crescente domanda di nuovi modelli di cure primarie, necessari per rispondere all’aumento delle malattie croniche legate all’invecchiamento demografico della popolazione. Tale contesto demografico è alla base di criticità della forza lavoro nel settore sanitario che va progressivamente invecchiando, con fenomeni anche migratori da un paese all’altro, generando tra l’altro una crescente carenza di personale anche dovuto all’abbandono del lavoro.

Nel corso del webinar saranno presentati i primi risultati di una ricerca che hanno rilevato quali sono le condizioni che, in Europa, influenzano i medici e gli infermieri a desiderare di cambiare lavoro. Inoltre, per esplorare queste dimensioni sarà illustrato e approfondito il metodo dell’indagine che è in fase di lancio in questi giorni. Il progetto METEOR, avviato nell’aprile 2021 e finanziato dall’Unione europea, è parte del Terzo Programma per la Salute dedicato ai temi delle politiche di mantenimento del posto di lavoro. METEOR risponde ai criteri del Terzo Programma per la Salute con la finalità di porre un accento sulla comprensione delle dimensioni dei fattori determinanti della forza lavoro e di supportare gli Stati membri Ue nel migliorare costantemente il disegno di implementazione delle politiche per la conservazione della forza lavoro sanitaria. Maggiori informazioni sul progetto METEOR sono disponibili sul sito www.meteorproject.eu. È possibile iscriversi al webinar registrandosi su https://bit.ly/3JQtUBI .

Mi piace: Mi piace Caricamento...