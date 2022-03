Il Carburante è alle stelle. Famiglie, aziende, lavoratori non riescono più ad andare avanti. Perché il popolo italiano non riesce mai a ribellarsi? Perché se gli autotrasportatori si fermano per protesta vengono accusati di bloccare l’economia? Giuseppe Scarlata di San Cataldo: “Nessuno reagisce vi sta bene così?”

