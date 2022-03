Canicattì. Trovato con 50 chili di marijuana e 200 piantine, condanna ridotta 

Ridotta la condanna per l’imprenditore agricolo Giuseppe Marchese Ragona, 47 anni, di Canicattì, arrestato dai carabinieri il 4 settembre del 2018, dopo essere stato trovato in possesso di circa 50 chili di marijuana essiccata e 200 piantine. In primo grado il Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, gli aveva inflitto 4 anni di reclusione. Adesso i giudici della Corte di Appello, ai quali si è rivolto il difensore, l’avvocato Paolo Ingrao, gli hanno ridotto la pena a 2 anni e 8 mesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...