Canicattì. Tentata violenza sessuale, ragazzino collocato in una comunità del Nisseno

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di custodia nei confronti di un 14enne del posto per i reati di tentata violenza sessuale, violazione di domicilio ed estorsione nei confronti dei genitori.

La vicenda, sulla quale vige il massimo riserbo e i cui dettagli sono ancora poco chiari, ha come protagonista un minorenne che è stato posto in una comunità alloggio in provincia di Caltanissetta. A denunciare l’accaduto è stata una ventenne di Canicattì, presunta vittima della tentata violenza sessuale.

La giovane avrebbe raccontato ai poliziotti dell’irruzione in casa del 14enne e che quest’ultimo avrebbe tentato un approccio sessuale fin da subito rifiutato dalla ragazza. Gli investigatori, così come gli inquirenti, hanno raccolto e ricostruito quanto detto dalla ventenne ma sono ancora al lavoro per esaminare ulteriori dettagli di una vicenda delicata. Al giovane viene contestato anche il maltrattamento alla madre e una richiesta di denaro inoltrata a quest’ultima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...